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Benzin, motorin ve otogaza zam mı geldi? 4 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin, motorin ve otogaza zam mı geldi? 4 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine zam mı geldi? 4 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…