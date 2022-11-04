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- Benzin, motorin ve otogaza zam mı geldi? 4 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin, motorin ve otogaza zam mı geldi? 4 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- 04.11.2022 - 09:08
Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Son zamanlarda benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, motorin fiyatları sık sık değişiyor.
Son olarak motorin litre fiyatına 1,07 TL indirim, benzine ise 71 kuruş zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.
Araç sahipleri, “Motorin ve benzine zam mı geldi? 4Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Benzin ve otogaza zam mı geldi?
Akaryakıt fiyatlarında zamlar devam ediyor. 4 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren benzin litre fiyatına 1,31 tl, otogaz fiyatına ise 49 kuruş zam geldi.
İstanbul 4 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 26,39 TL
Benzin litre fiyatı 22,69 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
Ankara 4 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 26,49 TL
Benzin litre fiyatı 22,83 TL
LPG litre fiyatı 10,79 TL
İzmir 4 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 26,53 TL
Benzin litre fiyatı 22,84 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL