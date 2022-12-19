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Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe zamlanan benzin ve motorine, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.