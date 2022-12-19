Petrol
79.6
0.71%
Euro
19.8005
0.18%
Dolar
18.6456
-0.03%
Altın
1.074
-0.07%
Borsa
5214
0.00%
Bitcoin
317.965
-0.36%
BTXN Coin
6.79
-5.69%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    Benzin ve motorine çifte indirim

    Benzin ve motorine çifte indirim

    Geçtiğimiz haftalarda peş peşe zamlanan benzin ve motorine, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Akaryakıt sektöründe iniş ve çıkışlar devam ediyor...

    Brent petrol bir süredir 80 dolar civarında seyrederken, son olarak 79 doları gördü.

    Yeniden yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarında son olarak motorin ve benzine peş peşe 1 TL 7 kuruşluk zam gelmişti.

    Üst üste gelen zamlardan şikayetçi olan sürücülere, bu kez sevindirici haber geldi.

    Benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine çifte indirim geliyor.

    Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.75 liradan, benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.

    Benzin ve motorine çifte indirim #1


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 18 Aralık Pazar gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 18 Aralık Pazar gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Göktürk-2, planlanan ömrünü ikiye katladı
    Teknoloji

    Göktürk-2, planlanan ömrünü ikiye katladı

    Görüş Bildir