Benzin ve motorine gelen dev indirim pompa fiyatlarına yansıdı! 8 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini sevindiren haber! Motorin ve benzine dev indirim geldi. 8 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Son zamanlarda düşüşe geçmesi, indirim haberlerini beraberinde getiriyor.

Son olarak 8 Aralık 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 66 kuruş indirim gelmişti.

Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara akaryakıt için sevindiren haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.

Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

8 Aralık 2022 Perşembe (bugün) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, motorin grubunda ise 1,88 TL fiyat indirimi geldi.

İstanbul 8 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,10 TL

Benzin litre fiyatı 18,14 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 8 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,26 TL

Benzin litre fiyatı 18,33 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 8 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,33 TL

Benzin litre fiyatı 18,33 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL