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Benzin ve motorine indirim mi geldi? 15 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorine indirim mi geldi? 15 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim mi geldi? 15 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…