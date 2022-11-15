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- Benzin ve motorine indirim mi geldi? 15 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Benzin ve motorine indirim mi geldi? 15 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
- 15.11.2022 - 09:34
Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Son olarak benzin litre fiyatına 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.
Araç sahipleri, “Motorin ve benzine indirim mi geldi? 15 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Benzin ve motorine indirim mi geldi?
Bugünden (15.11.2022) itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi geldi.
İstanbul 15 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,79 TL
Benzin litre fiyatı 22,69 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
Ankara 15 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,89 TL
Benzin litre fiyatı 22,83 TL
LPG litre fiyatı 10,79 TL
İzmir 15 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,93 TL
Benzin litre fiyatı 22,84 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL