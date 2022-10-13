Benzin ve motorine indirim mi geldi? Araç sahiplerine müjde: İşte 13 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorine indirim mi geldi? Araç sahiplerine müjde: İşte 13 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Üst üste gelen akaryakıt zamlarından sonra araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorine indirim mi geldi? 13 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Üst üste gelen zamlardan sonra, 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Ardından 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş daha zam gelmişti.

Son olarak ise 11 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş daha zam gelmişti.

Motorin fiyatına uygulanan zamlardan sonra vatandaşları sevindiren haber geldi. Peki motorine üst üste uygulanan zamlardan sonra beklenen indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Motorine indirim geldi mi?

Son haftalarda art arda yapılan zamlardan sonra dün gece motorin litre fiyatına 2 lira 13 kuruş indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmadı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul 13 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,40 TL

Benzin litre fiyatı 20,60 TL

Ankara 13 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,52 TL

Benzin litre fiyatı 20,74 TL

İzmir 13 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,55 TL

Benzin litre fiyatı 20,72 TL