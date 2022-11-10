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    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 10 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

    Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim mi geliyor? 10 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
    • 10.11.2022 - 09:26
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    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 10 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Son olarak benzin litre fiyatına 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

    Araç sahipleri, “Motorin ve benzine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

    Benzin ve motorine indirim mi geliyor?

    Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatı için de indirim beklentileri doğdu. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

    İstanbul 10 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 26,39 TL

    Benzin litre fiyatı 22,69 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 10 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 26,49 TL

    Benzin litre fiyatı 22,83 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 10 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 26,53 TL

    Benzin litre fiyatı 22,84 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 10 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? #1


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