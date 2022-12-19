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    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 19 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin ve motorine gelen üst üste zamlardan sonra araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin ve motorine indirim mi geliyor? İşte 19 Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
    • 19.12.2022 - 09:11
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    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 19 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

    Benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti.

    Ardından motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL zam geldi.

    Benzin ve motorine gelen üst üste zamlardan sonra araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin ve motorine indirim mi geliyor? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

    Benzin ve motorine indirim!

    Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 20 Aralık 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 61 kuruş, motorin grubuna 77 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 19 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? #1

    İstanbul 19 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,80 TL

    Benzin litre fiyatı 18,49 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 19 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,97 TL

    Benzin litre fiyatı 18,70 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 19 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 23,04 TL

    Benzin litre fiyatı 18,70 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 19 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? #2


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