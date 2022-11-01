Benzin ve motorine zam geldi mi, benzin ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorine zam geldi mi, benzin ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine zam mı geliyor? 30 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Son zamanlarda benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, motorin fiyatları sık sık değişiyor.

Son olarak motorin litre fiyatına 1,07 TL indirim gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

Araç sahipleri, “Motorin ve benzine zam mı geldi? 1 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

1 Kasım 2022 benzin ve motorine zam mı geldi?

İndirim veya zamla ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Fakat sektörden gelen bilgiye göre bu gece yarısı yani 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam yapıldı.

İstanbul 1 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,39 TL

Benzin litre fiyatı 21,38 TL

Ankara 1 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,49 TL

Benzin litre fiyatı 21,52 TL

İzmir 1 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,53 TL

Benzin litre fiyatı 21,51 TL