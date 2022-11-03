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    Benzin ve motorine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

    Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
    • 03.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 10:30
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    Benzin ve motorine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Son zamanlarda benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, motorin fiyatları sık sık değişiyor.

    Son olarak motorin litre fiyatına 1,07 TL indirim, benzine ise 71 kuruş zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

    Araç sahipleri, “Motorin ve benzine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

    Benzin ve otogaza zam mı geliyor?

    Akaryakıt fiyatlarında zamlar devam ediyor. 4 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren benzin litre fiyatına 1,31 tl, otogaz fiyatına ise 49 kuruş zam bekleniyor.

    İstanbul 3 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 26,39 TL

    Benzin litre fiyatı 21,38 TL

    Ankara 3 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 26,49 TL

    Benzin litre fiyatı 21,52 TL

    İzmir 3 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 26,53 TL

    Benzin litre fiyatı 21,51 TL

    Benzin ve motorine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? #1


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