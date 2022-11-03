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Benzin ve motorine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine zam mı geliyor? 3 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…