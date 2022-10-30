Benzin ve motorine zam mı geliyor? 30 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorine zam mı geliyor? 30 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine zam mı geliyor? 30 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Son zamanlarda benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, motorin fiyatları sık sık değişiyor.

Son olarak motorin litre fiyatına 1,07 TL zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

Araç sahipleri, “Motorin ve benzine indirim mi geldi? 30 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

30 Ekim 2022 benzin ve motorine zam mı geliyor?

23 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi. Benzin fiyatlarında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.

İstanbul 30 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,39 TL

Benzin litre fiyatı 20,63 TL

Ankara 30 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,49 TL

Benzin litre fiyatı 20,77 TL

İzmir 30 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,53 TL

Benzin litre fiyatı 20,76 TL