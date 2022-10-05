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    Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

    Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

    6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam beklenirken, LPG'de ise 76 kuruş indirim bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:05
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    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, bu da brent petrol fiyatlarını dalgalandırıyor.

    Akaryakıt ücretleri; savaşla birlikte bir iniyor, bir çıkıyor.

    Bugün de bazı araç sahiplerini üzen, bazılarını ise sevindiren bir haber geldi.

    Brent petrolün 92 dolar seviyelerine gelmesiyle birlkte, benzin ve motorine bir zam daha geliyor.

    Benzin ve motorine zam

    6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.

    LPG'ye 76 kuruş indirim

    Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

    5 Ekim Çarşamba günü benzin grubunde 62 kuruş, motorin grubunda ise 1,10 TL zam yapılmıştı.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.22 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.86 liradan satılıyor.

    Benzin ve motorine zam, otogaza indirim #1


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