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    Benzine 1,04 TL indirim bekleniyor

    Vatandaşın dört gözle takip ettiği benzin fiyatlarında 29 Ağustos Pazartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.
    • 27.08.2022 - 13:02
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    Benzine 1,04 TL indirim bekleniyor

    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    Değişimler devam ederken vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    Benzine indirim geliyor

    Benzin grubuna 29 Ağustos Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 lira 4 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

    Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    Benzinin litre fiyatı ne kadar

    Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak; İstanbul’da 21,17 TL, Ankara’da 21,30 TL, İzmir’de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor.

    Pazartesi gelmesi beklenen indirimle birlikte fiyatlar; İstanbul’da 20,13 TL’ye, Ankara’da 20,26 TL’ye, İzmir’de 20,23 TL’ye gerileyecek.

    Benzine 1,04 TL indirim bekleniyor #1


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