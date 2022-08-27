Haberler

Gündem Haberleri

Benzine 1,04 TL indirim bekleniyor

Benzine 1,04 TL indirim bekleniyor

Vatandaşın dört gözle takip ettiği benzin fiyatlarında 29 Ağustos Pazartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.