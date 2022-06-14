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    Benzine 97 kuruş indirim

    Benzine 97 kuruş indirim

    Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:37
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    Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

    Üst üste gelen zamlarla benzin ve dizel yakıt fiyatları 30 TL'ye dayanırken bugün indirim bekleniyor.

    97 kuruş indirim geliyor

    Buna göre bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzin litre fiyatında 97 kuruş indirim yapılacak.

    Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.

    Motorinin litre fiyatı ise 3 büyükşehirde şöyle:

    İstanbul'da 27,91 TL, Ankara’da 28,02 TL, İzmir’de 28,01 TL.

    Diğer yandan brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 123,44 dolar oldu.

    Benzine 97 kuruş indirim #1


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