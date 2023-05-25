Benzine bir zam daha geliyor Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 26 Mayıs cuma gününden itibaren benzinde 75 kuruşluk bir zam bekleniyor.

ensonhaber.com Akaryakıt sektöründe dalgalanma sürüyor... Brent petrol fiyatları nedeniyle de akaryakıt ücretlerindeki değişim devam ediyor. 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları sık sık değişime uğruyor. Zam ve indirim haberleri, araç sürücüleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzine bir zam daha Bu bağlamda sürücüleri üzecek bir haber daha geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 26 Mayıs cuma gününden itibaren benzinde 75 kuruşluk bir zam bekleniyor. Güncel fiyatlar İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,57 liradan satılıyor.