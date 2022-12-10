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    Benzine gelen çifte indirim depoya 173 TL olarak yansıdı

    Benzine gelen çifte indirim depoya 173 TL olarak yansıdı

    3 gün içerisinde benzine gelen 2 lira 88 kuruşluk indirim sonrası, 60 litrelik deposu bulunan araca alınacak benzin bin 210 liradan bin 37 liraya kadar indi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 09:48
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, akaryakıt sektörünü de vurdu...

    Savaşın bir etkisi olarak görülen akaryakıt fiyatındaki dalgalanmalar, her geçen gün yeni bir gündem oluşturuyor.

    Akaryakıt sektörüne bir yıl içerisinde defalarca zam gelirken, sürücüler isyan bayraklarını çekmiş durumda.

    Peş peşe indirim

    Ancak son dönemde Brent petrol 76 dolar civarına gerilerken, benzine 3 gün içerisinde iki kez indirim uygulandı.

    Bu kapsamda benzine, 8 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere  2,13 TL ve 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş indirim yansıtılması kararlaştırıldı.

    Benzine gelen çifte indirim depoya 173 TL olarak yansıdı #1

    Depoya 173 liralık yansıma

    Böylelikle 60 litrelik deposu bulunan bir araca alınacak benzine 3 gün önce ödenen rakam bin 210 lirayken, bu rakam bugün itibarıyla bin 37 liraya kadar geriledi.

    Güncel fiyat listesi

    İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi için ise ödenen miktar ortalama 18,14 lira.


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