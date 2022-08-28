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    Benzine indirim gelecek mi? 28 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

    30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim benleniyor. Peki, benzinin litre fiyatı gelecek olan indirimle ne kadar olacak? İşte detaylar...
    • 28.08.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 11:23
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    Benzine indirim gelecek mi? 28 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    Motorine gelen peş peşe zam haberlerinin ardından araç sahiplerini mutlu edecek bir haber geldi.

    Benzin litre fiyatına indirim yapılacağı öğrenildi.

    Benzine indirim yolda!

    Peki, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?

    Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

    Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    İşte 28 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları...

    İstanbul

    İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL

    İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

    İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

    Ankara

    Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

    İzmir

    İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

    Benzine indirim gelecek mi? 28 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları... #1


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