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Benzine indirim gelecek mi? 28 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim gelecek mi? 28 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim benleniyor. Peki, benzinin litre fiyatı gelecek olan indirimle ne kadar olacak? İşte detaylar...