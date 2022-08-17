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    Benzine indirim, motorine zam yapılacak

    Bu gece benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk bir indirim beklenirken, motorine ise 76 kuruşluk zam yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 10:18
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    Benzine indirim, motorine zam yapılacak

    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    Dün motorin grubuna yapılması beklenen 79 kuruşluk zam geri alındı.

    Zammın geri alınma nedeninin petrol fiyatlarındaki düşüş olduğu belirtildi.

    Benzinde 83 kuruşluk indirim, motorinde ise 76 kuruşluk zam yolda

    Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir zam beklentisi oluştu.

    Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.

    Benzindeyse 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

    Zam ve indirim sonrası fiyatlar ne olacak?

    Benzine bu gece indirim gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye gerileyecek.

    Motorine bu gece zam gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 23,94 TL’ye, Ankara’da 24,05 TL’ye, İzmir’de 24,07 TL’ye yükselecek.

    Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,16 TL, Ankara’da 21,29 TL, İzmir’de 21,28 TL seviyesinde bulunuyor.

    Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 23,18 TL, Ankara’da 23,29 TL, İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.

    Benzine indirim, motorine zam yapılacak #1


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