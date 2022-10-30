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    Benzine yarın gece 71 kuruş zam geliyor

    Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki dalgalanma benzin fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 10:25
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    Benzine yarın gece 71 kuruş zam geliyor

    Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

    Motorine gelen peş peşe zamların ardından 23 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı.

    Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.

    Sektör kaynakları tarafından verilen bilgiye göreyse benzine yine zam geliyor.

    71 kuruşluk zam gelecek

    Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresine 71 kuruşluk zam yapılacak. Yapılan zam sonrası fiyatlar yeniden 21 liraya ulaşacak.

    Güncel fiyatlar

    ANKARA
    Motorin fiyatı: 26,50 TL
    Benzin fiyatı: 20,79 TL
    LPG fiyatı: 10,25

    İSTANBUL
    Motorin fiyatı: 26,38 TL
    Benzin fiyatı: 20,64 TL
    LPG fiyatı: 10,24 TL

    İZMİR
    Motorin fiyatı: 26,53 TL
    Benzin fiyatı: 20,79 TL
    LPG fiyatı: 9,98 TL

    Benzine yarın gece 71 kuruş zam geliyor #1


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