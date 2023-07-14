Benzine zam geliyor Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Brent petrol ve dövizdeki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıtta KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmişti.

KDV oranının artırılmasıyla birlikte benzine 43 kuruş, motorine de 37 kuruş zam geldi.

Gelen zammın ardından araç sürücüleri bu sabah bir fiyat artışıyla daha güne uyandı.

1 lira 32 kuruş zam geliyor

Buna göre benzine, 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

3 büyükşehirde benzinin litre fiyatı

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Yeni fiyatlarla birlikte Ankara'da benzinin litresi 28,45 TL, İstanbul'da 28 TL, İzmir'de ise 28,50 TL olacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Öte yandan Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.