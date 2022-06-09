Benzin/motorin 30 TL olacak mı? Sinyali geldi

Akaryakıt fiyatlarındaki peş peşe yaşanan artışlar sonucunda, motorinin litresi 28 lirayı gördü. Sürücüler ise daha artacak mı merak ediyor. Peki benzin/motorin 30 lira olacak mı?

1 yıl içinde akaryakıt fiyatlarında yaklaşık 3 katı artış yaşandı.

Hem tükenebilir olması, hem de küresel bir salgın, iyice fırlamasında yol açtı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında 10 lira civarında olan benzin ve motorin, şimdilerde 28 lirayı gördü.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma global anlamda devam ederken, brent petroldeki artış pompaya yansımasını sürdürüyor.

Dün 124,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petroldeki her bir artış, benzin ve motorine zam olarak dönüyor.

Araç sahipleri ve sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki artışın daha ne kadar devam edeceğini sıklıkla sorguluyor. Özellikle sosyal medyada 30 lirayı göreceği iddiaları da konuşuluyor.

"Benzin 30 lira olacak mı"

Petrole ilişkin fiyat tahminleri doğrultusunda milyonların kafasında "benzin 30 tl mi olacak" sorusu belirdi.

30 lirayı görecek iddiaları sonrasında deposunu fulleyecek olan vatandaşlar, her zam öncesi farkı ödememek adına istasyonlara yığılıyor.

Foreign Policy dergisi, "Yakında 150 dolarlık varil petrole hazır olun" başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda, "Fiyatların düşmesi tüketiciler için avuntu. Petrol fiyatı düşmedi. Muhtemelen yükselecek ve eylül sonunda varil başına 150 doları aşacak. Bu fiyat, 2008'den beri görülmedi." denildi.

Brent petrolün 150 doları görmesi, akaryakıt litre fiyatlarının bu doğrultuda 30 lirayı da geçeceği anlamına geliyor. Ancak 9 Haziran Perşembe itibarıyla brent petrol henüz 120 küsür dolarda seyrediyor.