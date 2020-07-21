Berat Albayrak: Hedefimiz sağlam bir ekonomi oluşturmak

Berat Albayrak: Hedefimiz sağlam bir ekonomi oluşturmak

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Berat Albayrak, "Hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan videolu açıklamada bulundu.

Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"HEDEFİMİZ GÜÇLÜ, SAĞLAM BİR TÜRKİYE EKONOMİSİ OLUŞTURMAK"

"Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak"