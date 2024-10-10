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Haber Merkezi

1990'lı yıllarda şaşırtan vaatleriyle dikkat çeken Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk, uzunca bir süredir ortalarda gözükmüyordu.

Cemiyet hayatının da tanınmış isimlerinden olan Tibuk, son olarak 36 yıllık eşi Serap Tibuk’la evliliğini geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.

750 MİLYON LİRA MADDİ, 100 MİLYON LİRA DA MANEVİ TAZMİNAT...

Görülen boşanma davasında İstanbul 13. Aile Mahkemesi, iş insanı Tibuk'un 36 yıllık eşi Serap Tibuk'a 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

Kararı beğenmeyen Tibuk, davayı istinafa taşıdı.

AYLIK 500 BİN LİRA DA YOKSULLUK NAFAKASI: TİBUK KARARI BEĞENMEDİ

İstinaf sürecinin ardından 100 milyon liralık manevi tazminatın kaldırılmasına karar verildi.

Ayrıca 750 milyon liralık maddi tazminat da 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakası da 350 bin liraya düşürüldü.

YENİ KARARDA MİKTARLAR DÜŞÜRÜLDÜ: YARGITAY KARAR VERECEK

Yeni karar sonrası bir hamle de Serap Tibuk'tan geldi.

Karardan memnun olmayan Serap Tibuk, davayı Yargıtay'a taşıdı.

Besim Tibuk da tazminat vermek istemediğine dair bir dilekçeyle Yargıtay’a başvurdu.

Son sözün Yargıtay tarafından söyleneceği boşanma davasıyla ilgili karar ise 2 Aralık'ta açıklanacak.