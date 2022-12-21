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Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi.
- 21.12.2022 - 21:55
- Güncelleme : 21.12.2022 - 22:15
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette...
İşçi, işveren ve hükümet kesiminin katıldığı 3 toplantı yapıldı ancak yine de sonuç çıkmadı.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin yarın açıklanacağını söylemişti.
Beştepe'de asgari ücret toplantısı
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken, konuyla ilgili Beştepe'de bir görüşme gerçekleştiriliyor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.
Görüşme saat 21.40'da başladı.