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Beştepe'de asgari ücret görüşmesi

Beştepe'de asgari ücret görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi.