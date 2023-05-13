Beykoz kentsel dönüşümle yenileniyor: Tokatköylüler de evlerine huzur içinde girecek, oturacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında İstanbul'un gözdesi olan mekanlardan Beykoz'da kentsel dönüşüm evresini paylaşarak vatandaşların güvenle oturacağını vurguladı.

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Türkiye felaketlerle mücade eden bir ülke...

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada büyük yıkıma sebep oldu.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından bir kez daha kentsel dönüşümün önemi gözler önüne serildi.

Bu kapsamda ülkeninher köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” sloganıyla deprem dönüşümü hamlesi başlattı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

Gözler bir diğer yandan beklenen büyük İstanbul depremi için İstanbul'a çevrildi.

Böylelikle Megakent İstanbul'da da riskli bölgeler tespit edildi.

Ardından kısa sürede vatandaşlar için güvenli konutlar inşa edildi.

Vatandaşlar konutlarını beğendi

Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yeni konutlarına yerleşen vatandaşların da memnuniyeti arttı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dönüşüm kapsamında yeni bir proje daha duyuruldu.

Yarısı Bizden kampanyası başlatıldı

Müjdeli haberi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Proje ise, 'Yarısı Bizden' kampanyası olarak açıklandı. Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi.

Binlerce vatandaşın başvurduğu proje ardından Beykoz'da da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

"Beykoz Tokatköylüler de evlerine huzur içinde girecek, oturacak"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sık sık sosyal medya hesabından süreçlerle ilgili son durumu paylaşıyor.

Bu kapsamda son paylaşımı Beykoz'dan olan Bakan Kurum, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: