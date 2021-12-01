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    Beylikdüzü'nde lodosun uçurduğu suntalar bir kişiye çarptı

    Şiddetli esen rüzgarın etkisiyle yerden havalanan suntalar, o sırada otoparkta bekleyen bir kişiye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 11:30
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    Beylikdüzü'nde lodosun uçurduğu suntalar bir kişiye çarptı

    Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin açık otoparkında lodosun etkisini gösterdiği anlarda, otoparktaki çatı tadilatı için kullanılan suntalar bir anda havalanmaya başladı.

    ÇATI SUNTALARI UÇTU

    Rüzgarın uçurduğu suntalar, o sırada otoparkta bekleyen çatı ustasına çarpıp, sürükledi.Olayı gören vatandaşlar, adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yapılan ilk yardımın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    "YERDEKİ SUNTALAR BİR ANDA HAVALANDI"

    Sitede yaşanan olayı anlatan Enes Aslan, "Şiddetli rüzgar vardı. Yerdeki suntalar bir anda havalandı. Çatı ustasına çarpıp düşürdü. Yardımına buradaki hanımefendiler koştu. Durumu iyiydi. Ufak yaralanma yaşadı. Onun dışında bir sıkıntı yok" dedi.

    Yaşananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Beylikdüzü'nde lodosun uçurduğu suntalar bir kişiye çarptı

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    Beylikdüzü nde lodosun uçurduğu suntalar bir kişiye çarptı #4

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