Beyoğlu yeni yıla temiz hazırlanıyor

Yılbaşı eğlencesinin vazgeçilmez adreslerinden olan ilçede, yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlıklar tamamlandı.

2023'e saatler kaldı...

Yeni yıl hazırlıkları yurt genelinde sürüyor.

İstanbulluların yılbaşı için ilk tercihleri arasında yer alan Beyoğlu'nda da hummalı çalışmalar yapılıyor.

Önlemler alındı

Özellikle gençlerin vazgeçilmez adreslerinden olan ilçede, yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm önlemler alındı.

Gece boyunca temizlik çalışmaları yapılacak

Öte yandan yoğun kalabalığın oluşması beklenen İstiklal Caddesi ve caddeye bağlantılı tüm ara sokaklarda temizlik çalışmalarında 32 araç ve 131 personel görev yapacak.

İHA'nın aktarımına göre; caddede program gereği çöp toplama saati gece 22.00 olmasına rağmen, mini çöp araçları ara sokaklara giriş yapacak, çöplerin hızlı ve kolay şekilde toplanmasını sağlayacak.

Beyoğlu yeni yıla temiz girecek

Ayrıca 103 ara sokak deterjanlı suyla özenle yıkanacak. Yıkama çalışmaları 8 araçla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yapılacak özverili çalışmalarla ilçe sakinlerine ve ilçeyi ziyaret eden vatandaşlara temiz bir Beyoğlu sunulmuş olacak.