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    Beyoğlu yeni yıla temiz hazırlanıyor

    Yılbaşı eğlencesinin vazgeçilmez adreslerinden olan ilçede, yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlıklar tamamlandı.
    • 30.12.2022 - 15:59
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    Beyoğlu yeni yıla temiz hazırlanıyor

    2023'e saatler kaldı...

    Yeni yıl hazırlıkları yurt genelinde sürüyor.

    İstanbulluların yılbaşı için ilk tercihleri arasında yer alan Beyoğlu'nda da hummalı çalışmalar yapılıyor.

    Önlemler alındı

    Özellikle gençlerin vazgeçilmez adreslerinden olan ilçede, yeni yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm önlemler alındı.

    Beyoğlu yeni yıla temiz hazırlanıyor #1

    Gece boyunca temizlik çalışmaları yapılacak

    Öte yandan yoğun kalabalığın oluşması beklenen İstiklal Caddesi ve caddeye bağlantılı tüm ara sokaklarda temizlik çalışmalarında 32 araç ve 131 personel görev yapacak.

    İHA'nın aktarımına göre; caddede program gereği çöp toplama saati gece 22.00 olmasına rağmen, mini çöp araçları ara sokaklara giriş yapacak, çöplerin hızlı ve kolay şekilde toplanmasını sağlayacak.

    Beyoğlu yeni yıla temiz girecek

    Ayrıca 103 ara sokak deterjanlı suyla özenle yıkanacak. Yıkama çalışmaları 8 araçla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yapılacak özverili çalışmalarla ilçe sakinlerine ve ilçeyi ziyaret eden vatandaşlara temiz bir Beyoğlu sunulmuş olacak.

    Beyoğlu yeni yıla temiz hazırlanıyor #2


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