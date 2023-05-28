ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti
ensonhaber.com

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda sandık başına giderek seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı açık arayla sandıktan zaferle çıktı.

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları geldi.

O liderlerden biri de Başkanı Joe Biden oldu.

"Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum"

Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında şunları yazdı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum."