ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim zaferinden dolayı tebrik mesajı paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda sandık başına giderek seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık arayla sandıktan zaferle çıktı.

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları geldi.

O liderlerden biri de ABD Başkanı Joe Biden oldu.

"Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum"

Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında şunları yazdı: