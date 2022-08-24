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    Bilecikli vatandaşlar dolu için önlem aldı

    AFAD'ın sağanak için uyardığı 11 il içerisinde bulunan Bilecik'te şiddetli sağanak sonrası dolu ihtimali için battaniyeli önlem alınırken, kentte otoparklar doldu taştı.
    • 24.08.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 16:25
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    Bilecikli vatandaşlar dolu için önlem aldı

    Vatandaş, uyarılarla beklenen şiddetli sağanak için önlemini aldı.

    AFAD'ın alarm verdiği 11 il içerisinde bulunan Bilecik'te de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Park yerleri doldu taştı

    Sağanağın ardından beklenen dolu ihtimalini göz önüne alan vatandaşlar ise araçlarını güvenli bir yere park etme derdine düştü.

    Bilecikliler, alışveriş merkezi ile çarşı içinde bulunan kapalı otoparka akın etti.

    Bilecikli vatandaşlar dolu için önlem aldı #1

    Kapalı pazar alanları doldu

    Burada yer bulamayanlar Hürriyet Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar alanına gitti. Araçlarını park eden vatandaşlar iş yerlerine de buradan gitti.

    Battaniye ile önlem

    Evlerinin önünde park yapan bazı sürücüler ise araçların üzerine battaniyeler örterek önlem almaya çalıştı.

    Bilecikli vatandaşlar dolu için önlem aldı #2

    Bilecikli vatandaşlar dolu için önlem aldı #3


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