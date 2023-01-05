Bilecik'te 79,45 litre etil alkol yakalandı

Sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik ekiplerince düzenlenen operasyonda 79,45 litre etil alkol ele geçirildi.

Yurt genelinde ölüme sebebiyet verecek sahte alkol kullanımının önüne geçmek isteyen ekipler, denetimleri elden bırakmıyor.

Her gün litrelerce sahte alkol ele geçirilirken, kaçak alkolden ölenlerin önüne geçiliyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin operasyonun düğmesine bastı.

Operasyon düzenlendi

Etil alkol temin ederek, içki üretimi yapan şahıs ve organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

79 litre kaçak alkol ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 79,45 litre el yapımı çeşitli alkollü içki, 60 mililitre alkol yapımında kullanılan kit, 3 adet pH ölçüm aracı, 1 adet kapak basma makinası, 193 adet cam şişe kapağı, 33 adet boş içki şişesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.