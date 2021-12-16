Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde dün sabah itibarıyla kar yağışı etkili oldu. İlçelerin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bilecik'in merkez, Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRE

Pazaryeri ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı ise 15 santimetreyi buldu. Güde, Sarıdayı, Bozcaarmut ve Dülgeroğlu köylerinde de yağış etkili oldu.

SEYİRLİK MANZARA OLUŞTU

Beyaza bürünen köylerde muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Bilecik'te kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu VİDEO





