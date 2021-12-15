Euro
16.4355
1.37%
Dolar
14.5587
1.13%
Altın
829.11
1.16%
Borsa
2.158
0%
Bitcoin
706.858
3.99%
BTXN Coin
40.84
1.51%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C
    Bilim Kurulu Omicron gündemiyle toplanıyor

    Bilim Kurulu Omicron gündemiyle toplanıyor

    Bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündemi, Omicron varyantı olacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya genelinde 2 yıldır mücadelesi süren koronavirüs salgını, yeni varyant Omicron ile yeniden yükselişe geçti.

    Hemen hemen tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte vaka sayıları artarken ülkelerin normalleşme süreçleri tam tersine sıkı önlemlere yerini bıraktı.

    Türkiye'de de 11 Kasım'da 6 Omicron vakası tespit edilmesiyle tedirginlik arttı.

    KURULUN ANA GÜNDEMİ OMİCRON

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor.

    Bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak kurulun ana gündemi, Omicron varyantı olacak.

    Toplantıda; aşılama çalışmaları, yerli aşı gibi konuların yanında, yeni varyantın Türkiye'deki yayılma hızı, aşıların yeni varyanta etkileri gibi konular ele alınacak.

    Yeni varyanta karşı alınacak tedbirler ve mücadele yöntemleri de masaya yatıralacak.

    YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

    Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    Bilim Kurulu Omicron gündemiyle toplanıyor #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir