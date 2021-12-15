Bilim Kurulu Omicron gündemiyle toplanıyor

Bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündemi, Omicron varyantı olacak.

Dünya genelinde 2 yıldır mücadelesi süren koronavirüs salgını, yeni varyant Omicron ile yeniden yükselişe geçti.

Hemen hemen tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte vaka sayıları artarken ülkelerin normalleşme süreçleri tam tersine sıkı önlemlere yerini bıraktı.

Türkiye'de de 11 Kasım'da 6 Omicron vakası tespit edilmesiyle tedirginlik arttı.

KURULUN ANA GÜNDEMİ OMİCRON

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor.

Bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak kurulun ana gündemi, Omicron varyantı olacak.

Toplantıda; aşılama çalışmaları, yerli aşı gibi konuların yanında, yeni varyantın Türkiye'deki yayılma hızı, aşıların yeni varyanta etkileri gibi konular ele alınacak.

Yeni varyanta karşı alınacak tedbirler ve mücadele yöntemleri de masaya yatıralacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.