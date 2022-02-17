Bilim Kurulu toplanıyor

Bugün öğle saatlerinde bir araya gelecek olan Bilim Kurulu, salgının seyrini ve aşılama uygulamalarını masaya yatıracak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesi son dönemde artan vaka sayıları olacak.

ARTAN VAKA SAYILARI EN ÖNEMLİ KONU

90 binin üzerinde seyreden vaka sayılarının düşürülmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Masada olan diğer konulardan biri de uygulanmaya başlanan yerli aşı Turkovac olacak. Ayrıca koronavirüs ilacı da görüşülecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Son olarak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Öte yandan 16 Şubat'ta açıklanan koronavirüs tablosuna göre, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti, 104 bin 409 kişi de sağlığına kavuştu.

15 Şubat'ta ise can kaybı 7 Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 300'ün üzerine çıktı.