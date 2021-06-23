Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Haziran Bilim Kurulu gündemi...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Haziran Bilim Kurulu gündemi...

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Peki Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte 23 Haziran 2021 Bilim Kurulu gündemi..

Kademeli normalleşmenin ikinci etabının sonuna yaklaşılırken, Temmuz ayında nasıl bir yol izleneceğini merak eden vatandaşlar, gözlerini Bilim Kurulu toplantısına çevirdi.

Her hafta koronavirüs salgınındaki seyri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tarihi merak ediliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının saati ve gündemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Haziran Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, 23 Haziran Çarşamba günü yani bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Bakan Koca, video konferans yöntemi ile yapılacak olan toplantının ardından saat 19.00’da Youtube platformu üzerinden açıklama yapacak.

23 HAZİRAN 2021 BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programına dair detaylar konuluşacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak 25 yaş üstü vatandaşların aşılamaya başlandığını duyurmuştu. Bu haftaki toplantısında yeni meslek ve yaş gruplarının açıklanması bekleniyor.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak normalleşme kararları, Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecek. Vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi için gereken önlemler masaya yatırılacak.

MASKELERE VEDA

Türkiye'de aşılamada günlük rekor sayılara ulaşılırken normalleşme adımlarının ardından gözler maske takma zorunluluğuna çevrildi.

"Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak." diyen Bakan Koca'nın aşılama hızını göz önünde bulundurarak toplantı sonrasında maskelerden kurtulmaya dair detayları açıklaması bekleniyor.