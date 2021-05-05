Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, bugün video konferans yöntemiyle yapılacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte detaylar..

Ramazan ayında hareketliliğin önüne geçmek ve günlük 60 bin bandını geçen vaka sayılarını en az 5 bine düşürmek amacıyla tam kapanma uygulaması hayata geçirildi.

Tam kapanma sürecinden sonra nasıl bir yol izleneceğini merak eden vatandaşlar, gözlerini Bilim Kurulu toplantısına çevirdi.

Koronavirüs salgınının gidişatının değerlendirildiği Bilim Kurulu, tam kapanmanın beşinci gününde, yani bugün toplanıyor.

Vatandaşlar, Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının detaylarını araştırıyor.

Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündeminde neler var? İşte detaylar..

5 MAYIS BİLİM KURULU TOPLANTISI

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Mücadele sürecinde uygulanacak tedbirler ve aşılamaya ilişkin son bilgiler için gözler, bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, saat 18.00’de Youtube üzerinden canlı yayın ile açıklama yapacak.

BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Bilim Kurulu toplantısında mutasyonlar, son vaka tablosu, hastanelerdeki son durum, aşı takvimi ve aşı tedariği gibi önemli konu başlıkları ele alınacak.

Toplantıda mutasyonlar, tam kapanmanın etkileri, son vaka tablosu, hastanelerdeki son durum ve aşılama gibi önemli konu başlıkları ele alınacak.

Ayrıca, 29 Nisan tarihinden bu yana uygulanan tam kapanmanın vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın yapacağı açıklamaların, 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanmanın ardından gerçekleştirilecek Kabine toplantısına yön vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 koronavirüs testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 037'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.