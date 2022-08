Binali Yıldırım: İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır

Avrupa'nın büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Binali Yıldırım, pahalılık nedir bilmeyen ülkelerin kömüre, oduna yöneldiğini, Türkiye'de bu durumun yaşanmadığını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’ın Tercan ilçesindeki Bal Festivali’nde önemli mesajlar verdi.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Avrupa'da yaşanan enerji krizine değinen Yıldırım, Türkiye'nin son 3 yılını kısaca bir hatırlattı.

" Bütün dünyanın düzeni bozuldu"

"Bugün birliği beraberliğe ihtiyacımız var. 3 yılı bir korona belasıyla geçirdik. Kuzeyimizde bir savaş patladı. Bütün dünyanın düzeni bozuldu" diyen Yıldırım, pahalılık nedir bilmeyen ülkelerin kömüre, oduna yöneldiğini söyledi.

"Kömür sobası alın, odun biriktirin diyorlar"

Yıldırım, "Pahalılık nedir bilmeyen ülkeler şimdi vatandaşlarına diyor ki: 'Kömür sobası alın, odun biriktirin, daha zor günler bizi bekliyor.' Ama Türkiye bu zorlu günlerden, bu zorlu şartlardan en az zararla çıkmak için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elinden gelen gayreti gösterdi. Her şey çekilebilir, her sıkıntıya katlanılabilir. Ama güven ve istikrar, vatan, millet, bayrak, devlet her şeyden önce gelir." dedi.

Binali Yıldırım: Bayrak, devlet her şeyden önce gelir VİDEO

"Terör belası Türkiye'nin gündeminden çıktı"

Daha sonra sözü terör örgütleri ile mücadeleye getiren Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ama bir şeye çok dikkat ettik. 'Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz' dedik. 20 yıldır alçak terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya göz açtırmadık. Bugün terör belası Türkiye'nin gündeminden çıktı mı çıktı.

"Bayrağınız dalgalanırsa işte o zaman vatan sizindir"

Her köşesinde ocağınız tüterse, her köşesinde bayrağınız dalgalanırsa işte o zaman vatan sizindir. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onlar sayesinde gönül rahatlığıyla güven içerisinde yaşıyoruz. Onlar gece-gündüz demeden sınırlarda, dağlarda uyku uyumuyor, büyük bir fedakarlık gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

"2023 çok önemli"

2023 yılına vurgu yapan Yıldırım, “2023 çok önemli, 2023 sıradan bir yıl değil. Bir yüzyılı bize Cumhuriyeti emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere bu vatanı istilacılardan sömürgecilerden kurtaran kurucu iradenin bıraktığı bu mirası bugünlere getirdik.” dedi.

“İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır”

“Bir yüzyılı 2023'te geride bırakıyoruz, ikinci yüzyıla başlıyoruz” diyen Binali Yıldırım, büyük hedefi işaret etti.

Yıldırım, “İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır, bunu unutmayalım.” dedi.

“Farklı farklı düşünebiliriz, inançlarımız farklı olabilir”

AA'da yer alan habere göre sadece Türkiye’nin değil, Güneydoğu Avrupa’dan Uzakdoğu Asya’ya uzanan tarihi İpek Yolu üzerindeki bütün bu medeniyetlerin yeni yüzyılın parlayan yıldızı olacağını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

“Bunun için daha çok çalışacağız, daha çok birbirimize kenetleneceğiz. Eğer aramıza fitne sokarsak, nifak sokarsak bu ancak bölgede emperyal amaçları olanların işine yarar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Farklı farklı düşünebiliriz, inançlarımız farklı olabilir.

“Türkiye de zor günlerden geçiyor”

Göz rengimiz, ten rengimiz farklı olabilir. Ama gözlerden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Dünya zor günlerden geçiyor, Türkiye de geçiyor. Ama her zorluğun ardından bir ferahlık vardır.”