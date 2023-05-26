Binali Yıldırım: Seçim 14 Mayıs'ta bitti 28 Mayıs öncesi seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Değil muhalefeti, muhalefetin yancılarını, arkasındakileri, dağdakileri Pensilvanya'dakilerin tamamını sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Seçim için partili isimler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Programlarına 28 Mayıs için destek isteyen Yıldırım, seçmenlere önemli mesajlar veriyor.

Yıldırım, bugün de Silivri'de bir tekstil fabrikasında çalışanlarla buluştu.

"Para kazanmak için üretmek en önce tercih edilen bir şey değil"

Konuşmasının başında Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasını hatırlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Üretmek öyle bir şey ki biraz yorgunluk verir. Ama bir şeyi üretip tamamladığınızda şöyle bir bakarsınız. O tatlı yorgunluk mutluluğa dönüşür. Belki para kazanmak için üretmek en önce tercih edilen bir şey değil. Ama onun verdiği hazzı hiçbir yerde kazanamazsınız. Onun için elinize gözünüze, yüreğinize sağlık. Ülkemize milletimize sağladığınız katma değer için hepinize teşekkür ediyorum.

"Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle açık ara önde"

Yıldırım, seçimin 14 Mayıs'ta bittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Aslında seçim 14 Mayıs'ta bitti. Bunu nereden çıkardın diye sorabilirsiniz. 14 Mayıs'ta gittik sandığa. Meclis'i seçtik. Cumhurbaşkanına oy verdik. Meclis'te Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle açık ara önde. Yarıdan 23 milletvekili fazlamız var. Esasında Cumhurbaşkanımız karşısındaki rakibine de 2 buçuk milyondan fazla fark attı. Ama Anayasamızda bir madde var. İlk turda salt çoğunluk gerekir diye salt çoğunluk dediğinizde yarıdan bir fazla. Katılanların yarısından bir fazla. 2007'de belki 2007'yi hatırlayanlarınız olabilir. Bir kısmı hatırlamaz o zaman Cumhurbaşkanı'nı Meclis seçiyordu. Meclis'te bize Cumhurbaşkanını seçtirmediler. Seçimi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. İptal ettirdiler. Dolayısıyla biz de dedik ki eğer Cumhurbaşkanı'nı Meclis seçemiyorsa sahibi seçsin. Milletin kendisi seçsin. Ve 2007'de gittik bir referandum yaptık. Orada salt çoğunu da biz koyduk. Onu da biz yaptık.

"Muhalefetin ve yancılarını sandığa gömeceğiz"

Yıldırım, “Sandığa gidiyoruz. Bu sandıkta, Cumhurbaşkanını rekor oyla seçmekle kalmıyoruz. Değil muhalefeti, muhalefetin adayını yancılarını, arkasındakileri, dağdakileri, Pensilvanya'dakilerin tamamını da sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz." diye konuştu.