Binali Yıldırım'dan bildiri yayınlayan 103 askere sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 103 emekli askerin yayınladığı Montrö bildirisine tepki gösterdi. Yıldırım, "Darbeci zihniyetin demokrasimizi yok etmeye gücü yetmeyecek." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde 103 emekli askerin Montö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladıkları bildiriye tepki gösterdi.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı 4 maddelik açıklamada yayınlanan bildirinin 15 Temmuz'da kahramanlıklarını ortaya koyan askerlere saygısızlık olacağını söyledi.

"DARBECİ ZİHNİYET, DEMOKRASİ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZA ZARAR VEREMEYECEK"

Açıklamalarına devam eden Binali Yılıdırım, darbeci zihniyetin Türkiye'nin demokrasisine ve bağımsızlığına zarar veremeyeceğini de belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası' ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur.'

Ancak bilinmelidir ki,darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek.

Aziz Türk Milleti; istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdigini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir.

Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır."