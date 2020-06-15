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    Bingöl depreminde şehit olan Cengiz Pullu'ya veda

    Depremde göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu, son yolcuğuna uğurlandı.
    • AA
    • 15.06.2020 - 12:33
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    Bingöl depreminde şehit olan Cengiz Pullu'ya veda

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun gözetleme kulesi çökmüş, bir güvenlik korucusu ise şehit olmuştu.

    CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için ise bugün cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

    Bingöl depreminde şehit olan Cengiz Pullu'ya veda

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehit Pullu'nun öz geçmişi okundu. Törende şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakanlar Soylu ve Kurum aileye başsağlığı diledi.

    Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla Kaynartepe köyüne götürüldü.

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