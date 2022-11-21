Bingöl'de, 15 günlük eylem yasağı getirildi

Terör örgütünün lehine gelişebilecek olayların engellenmesi kapsamında Bingöl'de, 15 gün süreyle toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve miting gibi eylemlere yasak getirildi.

Bingöl’de, PKK/KCK terör örgütünü destekleyecek herhangi bir hareketin engellenmesi amacıyla 15 gün süre ile eylem yasağı getirildi.

20 Kasım’da başarıyla gerçekleştirilen Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın ardından terör örgütünü destekleyici her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve miting yasaklandı.

Valilik açıklaması

DHA’nın haberine göre; Bingöl Valiliği tarafından, PKK/KCK terör örgütünün terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın başarıyla icra edildiğini belirtilerek şu açıklama yapıldı:

“İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak ülkemiz ve TSK’nın prestij kaybına uğratılmaya çalışılabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir.

Her türlü eylem 21 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında yasak

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri broşür dağıtma, afiş pankart asma gibi) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 21 Kasım 2022 günü saat 00.01'den 5 Aralık 2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”