Bingöl'de operasyonda ele geçirilen mühimmatlar imha edildi

Başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 operasyonunda ele geçirilen el bombası ve mayınların imha edildiği duyuruldu.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman askerler, terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

PKK'yı bitirmeye yönelik başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 operasyonu kapsamında, valilikten açıklama geldi.

El bombası ve mayın yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 Operasyonu’nda, 1 taarruz tipi el bombası ve bir aydınlatma mayınının tespit edildiği belirtildi.

El bombası ve mayın imha edildi

DHA'nın haberine göre, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timi tarafından, el bombası ve mayının yerinde imha edildiği kaydedildi.