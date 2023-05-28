Binlerce vatandaş balkon konuşması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bayraklarla alana gelenler slogan atarak beklemeye başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci seçimini de zaferle bitirdi.

İlk olarak 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sonuçlar, ikinci turu işaret etti.

Bugün yapılan seçimler yurdun dört bir yanında heyecanla takip edildi.

Veri akışı süresince önde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen saatlerde 12. Cumhurbaşkanlığı'nı ilan etti.

Vatandaşlar sokaklarda

Bunun üzerine binlerce vatandaş zaferi kutlamak adına yollara döküldü.

Davul zurnalar, konvoylar, halaylar sevinci gözler önüne serdi.

Bir kalabalık da Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde oluştu. Coşkulu kalabalığı bekletmeyen Cumhurbaşkanı, burada açıklamalarda bulundu.

Burada bir ilki duyuran Erdoğan, balkon konuşmasını Külliye'de yapacağını açıkladı.

Atatürk posteri asıldı

Külliye'nin binasında dev kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk posteri de yerini aldı.

Külliye'de balkon konuşması heyecanı

Ardından vatandaşlar harekete geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.

Burada oluşan kalabalık ise saniye saniye kaydedildi.

Pankartlarla ve bayraklarla sloganlar atarak Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar, dombra eşliğinde büyük coşku yaşadı.