BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Kimler BioNTech aşısı olmayacak? Sağlık Bakanlığı açıkladı

BioNTech aşısının kimlere nasıl ve ne zaman uygulanacağı merak edilirken Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısının nasıl uygulanacağı ile ilgili kılavuz yayımladı. Peki, BioNTech aşısı nasıl uygulanacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için Türkiye Sinovac aşısıyla birlikte BioNTech aşısını da kullanmaya başladı.

BioNTech aşısının nasıl uygulanacağı ve kimlere yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısı uygulama kılavuzu yayımladı. Kılavuzda, aşının saklama ve uygulama koşullarıyla birlikte kimlere, nasıl yapılacağı bilgisi yer aldı.

Peki, BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Kimler BioNTech aşısı olmayacak? İştei detaylar..

BİONTECH AŞISI NASIL UYGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşılamalarıyla ilgili detayları madde madde açıkladı. Aşının nasıl ve kaç gün arayla yapılacağı netlik kazandı.

BioNTech aşısı da Sinovac aşısı gibi 2 doz şeklinde uygulanacak. Aşının içerdiği maddelere karşı anafilaksi öyküsü olanlara aşı yapılmayacak. Birinci doz sonrası anafilaksi yani alerjik şok geçirenlere ikinci doz uygulanmayacak.

İlk doz sonrasında aşıda bulunan herhangi bir maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterenler, alerji uzmanından görüş aldıkları takdirde ikinci dozu yaptırabilecek.

İKİNCİ DOZ 4 HAFTA SONRA

BioNTech'in ikinci doz uygulaması, birinci dozdan 4 hafta sonra yapılacak.

ALERJİ UYARISI

Aşı olanlar, aşılama sonrasında olası bir yan etkiye karşı 15 dakika bekletilecek. Alerji sorunu olanlar ise aşı sonrası 30 dakika bekleyecek.

İKİ DOZ DA AYNI AŞIDAN OLACAK

Aşının her iki dozu da aynı tür aşıdan tercih edilecek. Yani ilk dozunu MRNA aşısı yaptıran kişiler, ikinci dozunu da yine aynı aşı türünden yaptıracak.

Grip ve zatürre aşısı olanlar, aşı öncesi ve sonrasında en az iki hafta ara verecek. Kuduz, tetanos, kızamık, hepatit gibi aşı olanlar, ara vermeden aşı yaptırabilecek.

KİMLER BİONTECH AŞISI OLMAYACAK?

BioNTech aşısı; koronavirüs hastalarına, 180 gün içinde koronavirüs geçiren kişilere ve 10 gün içinde koronavirüs hastasıyla temasta bulunanlara yapılmayacak.

AŞILAR NASIL SAKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşının saklama koşulları ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Aşı merkezlerine ulaşan aşı flakonları darbelerden korunacak. Aşı kullanılmadan önce sulandırılarak seyreltilecek. Sulandırılan aşı 6 saat içerisinde kullanılacak. 6 saat sonunda kalan aşı kullanılmayacak ve imha edilecek.