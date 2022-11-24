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    'Bir gece ansızın...' Kara harekatı ne zaman, nereye yapılacak? İşte haritası!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye kara harekatının yapılacağını duyurdu. Peki kara harekatı ne zaman, hangi bölgelere yapılacak? İşte harekatın yapılacağı bölgeler...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 12:00
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    'Bir gece ansızın...' Kara harekatı ne zaman, nereye yapılacak? İşte haritası!

    Taksim'deki terör saldırısının akabinde Türkiye bedel ödetmeye devam ediyor...

    Şehidinin kanını yerde bırakmayan Türk ordusu, teröristlerin inlerini bir bir dağıtıyor.

    Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında Suriye’ye yönelik bir kara harekatının gerçekleşeceğini söyledi ve bunun için üç adres verdi.

    “Uçaklarla, toplarla, SİHA’larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır,” diye konuşan Erdoğan, hava harekatı kesintisiz bir şekilde sürerken, en uygun zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceklerini belirtti.

    Erdoğan’ın açıklamasından sonra yapılacak harekat ile ilgili, “Kara Harekatı’nın yapılacağı yerler" merak konusu oldu.

    Peki kara harekatı ne zaman, nereye yapılacak? İşte bölgeler...

    TSK kara harekatı ne zaman, nereye yapılacak?

    Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kilit Operasyonu’nu yürütürken, diğer yanda Erdoğan’ın Tel Rıf'at, Münbiç ve Ayn el Arab’a yönelik yapacaklarını açıkladığı kara harekatının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili, Hava harekâtlarımızı sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz,”dedi.

    Erdoğan’ın açıklamasına göre kara harekatı Tel Rıf'at, Münbiç ve Ayn el Arab’a gerçekleştirilecek.

    Bir gece ansızın... Kara harekatı ne zaman, nereye yapılacak? İşte haritası! #1

    Bir gece ansızın... Kara harekatı ne zaman, nereye yapılacak? İşte haritası! #2

    Bir gece ansızın... Kara harekatı ne zaman, nereye yapılacak? İşte haritası! #3


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