Bir haftada 415 bin trafik cezası kesildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini, toplam 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini belirtti.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 312 sürücüye işlem yapıldı.

415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldı

Hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin önemine değinerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Hayatla yarışılmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)