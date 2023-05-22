Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Asrın felaketinin yaşandığı kentte, derinliği 7 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkezi olarak Göksun ilçesini işaret etti.

ensonhaber.com Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadelesini sürdürüyor. 4'üncü ayın yaklaştığı asrın felaketinde, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar büyük ölçüde sarıldı. Zorlu günlerin geride kaldığı 11 ilde, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırıldı. Öte yandan geçici barınma merkezleri kurulurken kalıcı konutlar da hızla yükselmeye başladı. Böylelikle vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderildi. 4.7 büyüklüğünde deprem Bölgede çalışmalar devam ederken depremin merkezi Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte, saat 19.06'da yerin 7 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu. Afetin şiddetinin ise 4.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. AFAD, depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesini işaret etti. Deprem, çevre illerden de hissedildi.