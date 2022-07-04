Petrol
111.83
0.18%
Euro
17.5004
0.12%
Dolar
16.7742
0.12%
Altın
975.88
-0.02%
Borsa
2457
0.53%
Bitcoin
322.333
-0.37%
BTXN Coin
6.82
-2.71%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Bir sigara grubuna daha zam geldi

    Bir sigara grubuna daha zam geldi

    Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Philips Morris ve British American Tobacco gruplarına 2 TL'lik zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sigara zamlanmaya devam ediyor...

    1 Temmuz tarihinde JTİ gruplarına gelen 2 TL'lik zammın ardından Philips Morris ve British American Tobacco grupları da nasibini aldı.

    Bir yıl içerisinde sigaraya gelen toplam zam 12 TL'ye ulaşırken, fiyat artışının ilerleyeceği öngörülüyor.

    Buna göre, sigaraların son fiyatları ise şu şekilde,

    Philips Morris

    • Marl ED: 29 TL
    • Marl TO: 30 TL
    • Marl: 31 TL
    • Parl:31,5 TL
    • Parl MID: 30,5 TL
    • Mur: 29 TL
    • Mur Bl: 28 TL
    • Lk: 28 TL
    • Chest:27,5 TL
    • Lm: 27,5 TL

    Bir sigara grubuna daha zam geldi #1

    British American Tobacco

    • Ken (Dark Blue, Long, Switch): 28 TL
    • Kent D-Ra: 28 TL
    • Kent (Blue, Grey, White): 29 TL
    • Kent Sl: 31 TL
    • Rothm: 27,5 TL
    • Tek 2001: 27,50 tl
    • Vicer: 28 TL
    • Pa Mall: 28 TL
    • Sams: 28 TL
    • Malt:28 TL

    1 Temmuz'da JTİ grubuna gelen zamlar

    • Cam Yellow 100: 48 TL
    • Wins Slender: 28 TL
    • Wins Dark Blue/Deep Blue: 28 TL
    • Wins: 29 TL
    • Wins Xsence: 30 TL
    • Cam Slender: 27,5 TL
    • Cam: 28 TL
    • L: 27,5 TL
    • Mont C: 27,5 TL

    Bir sigara grubuna daha zam geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Diyarbakır’da kaza: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Rus tahıl gemisi Sakarya’da
    Gündem

    Rus tahıl gemisi Sakarya’da

    Görüş Bildir