Birleşmiş Milletler: İsrail savaş suçu işledi BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.

AA

7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik katliamında binlerce Gazzeli masum hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

Hedefte masum siviller vardı

Filistin'de soykırım yapan İsrail askerleri sivil yerleşim yerlerini hedef almakla kalmadı. Yerlerinden edilip çadırlarda yaşayan masum sivilleri bile hedef aldı.

İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı soykırıma dünyanın birçok noktasından tepkiler geldi.

Ancak İsrail, bu tepkileri pek de dikkate almadı ve çocuk kadın dinlemeden katliamlarına devam etti.

Ateşkes tasarısı BMGK'da kabul edilmişti

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edildi.

"İsrail savaş suçu işledi"

Birleşmiş Milletler'de İsrail zulmüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)