Bitlis kırsalında çatışma: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı

Bitlis'te düzenlenen Eren-11 operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 5 asker yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında, Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlandı.

1 KORUCU ASKER ŞEHİT, 5 ASKER YARALI

Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

''KAÇAN TERÖRİSTLER İÇİN HAVA DESTEKLİ OPERASYON İCRA EDİLDİ''

Konu ile ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."