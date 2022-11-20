- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bitlis'te 2 minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te 2 minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı
Şüpheli minibüslerde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.
- 20.11.2022 - 13:14
Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan denetim yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri minibüsleri durdurdu.
2 minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hizan girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.
Burada şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste de arama yapıldı.
4 organizatör gözaltında
Araçlarda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ise gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor
İHA'nın haberine göre, şüpheliler de ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilecek.