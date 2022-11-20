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    Bitlis'te 2 minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

    Şüpheli minibüslerde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.
    • 20.11.2022 - 13:14
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    Bitlis'te 2 minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

    Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan denetim yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri minibüsleri durdurdu.

    2 minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hizan girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.

    Burada şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste de arama yapıldı.

    4 organizatör gözaltında

    Araçlarda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ise gözaltına alındı.

    Kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Şüphelilerin işlemleri devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, şüpheliler de ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

    Bitlis te 2 minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı #1


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