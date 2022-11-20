Bitlis'te 2 minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı

Şüpheli minibüslerde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde durdurulan denetim yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri minibüsleri durdurdu.

2 minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hizan girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.

Burada şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste de arama yapıldı.

4 organizatör gözaltında

Araçlarda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, İl Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor

İHA'nın haberine göre, şüpheliler de ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilecek.