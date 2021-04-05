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    Bitlis’te araziye gizlenmiş basma düzenekli 4 EYP imha edildi

    Jandarma ekipleri, yaptıkları aramalar neticesinde kırsal arazide basma tip ateşleme anahtarlı, 3'er kiloluk paketler halinde 12 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 4 el yapımı patlayıcı buldu.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 11:17
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    Bitlis’te araziye gizlenmiş basma düzenekli 4 EYP imha edildi

    Bitilis’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler merkez ilçesine bağlı Dut köyü kırsalında, PKK mensuplarının patlayıcı madde ve yaşam malzemesi gizlediği bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler operasyon için hazırlıklara başladı.

    ARAZİ ARAMASI YAPILDI

    Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla bölgede 'Eren-11 Şehit J.Uzm.Onb. Halil Ateş 2021-23' operasyonu düzenlendi.

    Operasyon kapsamında arazi araması yapıldı.

    Bitlis’te araziye gizlenmiş basma düzenekli 4 EYP imha edildi #1

    YERİNDE İMHA EDİLDİ

    Bölgede 4 basma tip ateşleme anahtarlı, 3'er kiloluk paketler halinde 12 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP bulundu.

    Gerekli incelemelerin ardından patlayıcılar yerinde imha edildi.

    Bitlis'te basma düzenekli 4 EYP imha edildi VİDEO

    Bitlis’te araziye gizlenmiş basma düzenekli 4 EYP imha edildi #2

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